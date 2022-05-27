ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ»

Євстратій Зоря: «Собор ні слова не сказав про автокефалію»

Євстратій Зоря: «Собор ні слова не сказав про автокефалію»

У єпископа є ряд зауважень щодо рішення Собору

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, єпископ Євстратій Зоря проаналізував підсумки Собору УПЦ МП.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ».

«Підсумки «Собору УПЦ» можна коротко оцінити словами митрополита Епіфанія у доповіді на Архієрейському Соборі ПЦУ: «З великої хмари – малий дощ», – відгукнувся єпископ.

На думку священнослужителя, у заяві вирази щодо російської агресії «максимально м‘які та округлі».

«Це після трьох місяців страждань, які головним чином торкнулися областей, де багато симпатиків МП. На все, що вважали за потрібне сказати про війну, знайдено сорок слів! І жодного з них – про оцінку ідеології «русского міра», як основи агресії, та про свою роль в поширенні цієї ідеології», – проаналізував Зоря.

Також він вважає вартими уваги такі вислови:

«Виражаємо незгоду» з позицією Кирила – тобто не засуджуємо, не розриваємо зв’язок, а просто «виражаємо незгоду». Тут явно видно формулювання митрополита Онуфрія – українською незгоду висловлюють, а не виражають.

«Зачистка статуту» це те саме, що відсутність слів «Московський Патріархат» в офіційній назві: спроба приховати те, що «УПЦ» залишається в юрисдикції Московського Патріархату.

Собор ні слова не сказав про автокефалію.

Мироваріння та діаспора – суто «тролінг ПЦУ». Ані одне, ані інше ніяк не визначає статусу незалежності. У Лаврі варили миро в часи Київської Митрополії до 1686 р. і навіть в синодальну епоху РПЦ – але ні тоді, ні тоді це не було ознакою незалежності. Утримувати українську діаспору в орбіті МП – давня мрія, «патріарші парафії» РПЦ в США та Канаді в радянський час переважно були українськими за етнічним складом.

Затвердження всіх рішень за період від 2011 року означає і затвердження того рішення УПЦ МП (за лекалом з Москви), де сказано про розрив зі Вселенським Патріархатом. Замість того, щоби відкрити дорогу до діалогу з ним – закриті двері тепер ще й соборно заколотили дошками.

Щодо діалогу. «Щоби діалог відбувся» ставляться три передумови: погодитися, що громади не будуть переходити з МП в ПЦУ; погодитися з тезами пропаганди МП проти ПЦУ; погодитися з тим, що ієрархія ПЦУ – «неканонічна».

Нагадаємо, що Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.