У Борисполі вирувала пожежа: через атаку РФ постраждав промисловий об’єкт

Горів об’єкт на виїзді з Борисполя

У місті Бориспіль на Київщині горів промисловий об’єкт внаслідок російської масованої атаки уночі 10 червня. Як передає «Главком», про це повідомили ДСНС та мер Броварів Ігор Сапожко.

«Внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових об’єктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м», – йдеться у повідомленні ДСНС. Точну назву чи адресу об’єкта рятувальники не називають, але зазначають, що горіло у Бориспільській громаді.

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фото: ДСНС

Згодом речник ДСНС Київщини вікторія Рубан у коментарі «Українській правді» уточнила, що горів об’єкт на виїзді з Борисполя. На запитання про те, що на пожежних машинах написано «Бориспільський аеропорт», вона зазначила, що пожежа була не на летовищі.

«Ні-ні, не аеропорт. Просто залучали ці машини. Їх завжди залучають до гасіння таких масштабних пожеж. Горів інший об’єкт у місті Бориспіль», – сказала речник.

фото: ДСНС

«Крім того, через російські атаки зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення у Броварському, Фастівському та Обухівському районах Київщини. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – зазначили в ДСНС. Водночас мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що пошкоджено близько 20 приватних будинків у Броварах та Требухові, а також уламками пошкоджено автомобіль у Броварах.

Нагадаємо, Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю. Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей. Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.