Головна Київ Новини
search button user button menu button

Битва за «Протасів Яр». Забудовник намагається змінити статус землі у заказнику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Битва за «Протасів Яр». Забудовник намагається змінити статус землі у заказнику
23 листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного
фото: «Захистимо Протасів Яр»/Facebook

Боротьба за Протасів Яр триває, всіх небайдужих просять підтримати тих, хто хоче зберегти зелене урочище для Києва і майбутніх поколінь

Сьогодні, 21 квітня, в Господарському суді міста Києва відбудеться розгляд справи № 910/3452/25 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Протасів Яр» до Київради з вимогою скасувати рішення Київради про статус землі, що розташована в заказнику «Протасів Яр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис  громади «Захистимо Протасів Яр», та повідомлення мами братів Романа й Василя Ратушних, журналістки і письменниці Світлани Поваляєвої

Повідомляється, що справу розглядатиме суддя Плотницька Н.Б.

Київську міську раду представлятиме адвокатка Ольга Веретільник, а громаду «Захистимо Протасів Яр» адвокати Антон Дикань та Таня Никоненко.

«У вересні минулого року Київрада прийняла рішення про скасування пункту Рішення Київради про зміну категорії земель, що були передані ТОВ «Протасів Яр» у власність у 2004 році (так, ми знаємо, все складно, але суть така – це «відкочує» статус земель до попереднього рекреаційного призначення, як було до 2004 року)», – повідомляє громада.

Нагадаємо, у 2004 році Київська міська державна адміністрація видала фірму «Протасів Яр» дозвіл на забудову території Протасового Яру. Відповідно до цього розпорядження, компанія отримала право на розробку плану території для будівництва житлового комплексу.

У липні 2004 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ «Протасів Яр» 15 га для забудови в оренду, змінивши їхню категорію з рекреаційної на житлову та громадську забудову (тобто дозволила забудувати зону відпочинку). У жовтні того ж року продала цю землю фіомі «Протасів Яр». 

Місцеві мешканці виступили проти забудови та почали протести ще у 2004 році. Вони організували публічні зібрання, збори підписів та звернення до органів влади з вимогою скасувати рішення. Громадські слухання в 2005 році також підтвердили позицію громади, яка наполягала на збереженні Протасового Яру як зеленої зони.

Протести продовжувалися навіть після підписання договорів купівлі-продажу землі.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

23  листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного. Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками. Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру. 

У 2024 році мешканці Солом’янського району знову звернулися до Київради з вимогою заборонити забудову Протасового Яру. Їхні вимоги полягали в тому, щоб не допустити зміни статусу природної території, провести юридичний захист схилів і впорядкувати територію заказника.

Результатом стало ухвалення Київрадою рішення, яке тепер оскаржується.

Це вже третій діючий спір між Київською міською радою  та фірмою «Протасів Яр».

Боротьба за Протасів Яр триває, всіх небайдужих просять підтримати тих, хто хоче зберегти зелене урочище для Києва і майбутніх поколінь.

Адреса Господарського суду м. Києва, де  відбудеться засідання: вулиця Богдана Хмельницького, 44В.

Читайте також:

Теги: Київрада суддя громада вулиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокування імені Порошенка. Хто паралізував Київраду
Блокування імені Порошенка. Хто паралізував Київраду Столиця
1 квiтня, 15:00
Михайла Гурина звинуватили у вчиненні звідництва для розпусти
Львівський підприємець отримав вирок за організацію «порядної галицької секс-вечірки»
22 березня, 16:09
Зловмисники розбили ломом вікно у приймальні депутата Київради та кинули у приміщення пляшку з запальною сумішшю
Виконували замовлення РФ. Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради
25 березня, 11:42
Наприкінці 2023 року Паленика (на фото) та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонювали від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди
Київський апеляційний суд звільнив суддю Паленика, який підозрювався у хабарництві
27 березня, 17:49
Анна Трінчер запевнила, що не мала на меті когось образити, а жартувала
Анна Трінчер побувала в місті на Тернопільщині і спровокувала скандал
5 квiтня, 19:12
Віталій Кличко реєструється для участі у голосуванні за відставку Бондаренка
Київрада не підтримала відставку секретаря Бондаренка
8 квiтня, 13:45
Володимир Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло
Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку
8 квiтня, 13:57
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
16 квiтня, 09:01
Велике подвір’я храму було заповнене людьми
Перший Великдень в Українській церкві. Фоторепортаж із Вендичан на Вінниччині
Вчора, 16:50

Новини

Битва за «Протасів Яр». Забудовник намагається змінити статус землі у заказнику
Битва за «Протасів Яр». Забудовник намагається змінити статус землі у заказнику
Яка ситуація з якістю повітря у Києві 21 травня: дані моніторингу
Яка ситуація з якістю повітря у Києві 21 травня: дані моніторингу
Київ планує вшанувати Ґарета Джонса, який першим у світі розповів правду про Голодомор
Київ планує вшанувати Ґарета Джонса, який першим у світі розповів правду про Голодомор
У Святошинському районі ліквідовано масштабне загоряння трав'яного настилу
У Святошинському районі ліквідовано масштабне загоряння трав'яного настилу
На Хрещатику рух транспорту з 21 по 26 квітня буде обмежено
На Хрещатику рух транспорту з 21 по 26 квітня буде обмежено
Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на ЛГБТК+ кінофестивалі
Поліція Києва роз’яснила ситуацію зі сутичками на ЛГБТК+ кінофестивалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
49K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
47K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
32K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua