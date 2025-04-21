Битва за «Протасів Яр». Забудовник намагається змінити статус землі у заказнику

Боротьба за Протасів Яр триває, всіх небайдужих просять підтримати тих, хто хоче зберегти зелене урочище для Києва і майбутніх поколінь

Сьогодні, 21 квітня, в Господарському суді міста Києва відбудеться розгляд справи № 910/3452/25 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Протасів Яр» до Київради з вимогою скасувати рішення Київради про статус землі, що розташована в заказнику «Протасів Яр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис громади «Захистимо Протасів Яр», та повідомлення мами братів Романа й Василя Ратушних, журналістки і письменниці Світлани Поваляєвої.

Повідомляється, що справу розглядатиме суддя Плотницька Н.Б.

Київську міську раду представлятиме адвокатка Ольга Веретільник, а громаду «Захистимо Протасів Яр» адвокати Антон Дикань та Таня Никоненко.

«У вересні минулого року Київрада прийняла рішення про скасування пункту Рішення Київради про зміну категорії земель, що були передані ТОВ «Протасів Яр» у власність у 2004 році (так, ми знаємо, все складно, але суть така – це «відкочує» статус земель до попереднього рекреаційного призначення, як було до 2004 року)», – повідомляє громада.

Нагадаємо, у 2004 році Київська міська державна адміністрація видала фірму «Протасів Яр» дозвіл на забудову території Протасового Яру. Відповідно до цього розпорядження, компанія отримала право на розробку плану території для будівництва житлового комплексу.

У липні 2004 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ «Протасів Яр» 15 га для забудови в оренду, змінивши їхню категорію з рекреаційної на житлову та громадську забудову (тобто дозволила забудувати зону відпочинку). У жовтні того ж року продала цю землю фіомі «Протасів Яр».

Місцеві мешканці виступили проти забудови та почали протести ще у 2004 році. Вони організували публічні зібрання, збори підписів та звернення до органів влади з вимогою скасувати рішення. Громадські слухання в 2005 році також підтвердили позицію громади, яка наполягала на збереженні Протасового Яру як зеленої зони.

Протести продовжувалися навіть після підписання договорів купівлі-продажу землі.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

23 листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного. Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками. Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру.

У 2024 році мешканці Солом’янського району знову звернулися до Київради з вимогою заборонити забудову Протасового Яру. Їхні вимоги полягали в тому, щоб не допустити зміни статусу природної території, провести юридичний захист схилів і впорядкувати територію заказника.

Результатом стало ухвалення Київрадою рішення, яке тепер оскаржується.

Це вже третій діючий спір між Київською міською радою та фірмою «Протасів Яр».

Боротьба за Протасів Яр триває, всіх небайдужих просять підтримати тих, хто хоче зберегти зелене урочище для Києва і майбутніх поколінь.

Адреса Господарського суду м. Києва, де відбудеться засідання: вулиця Богдана Хмельницького, 44В.