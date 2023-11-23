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Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного
У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва
фото: Роман Ратушний / Twitter

Представники організації запевнили, що боротимуться й далі за те, щоб Протасів Яр ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа

Сьогодні, 23  листопада, Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Про це повідомляє громадська організація «Захистимо Протасів Яр».

«Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. 76 голосів – «за», 0 – «проти».  Дякуємо Київській міській владі за це рішення. Воно давно назріло», – йдеться в дописі.

Представники організації запевнили, що боротимуться й далі за те, щоб Протасів Яр ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа.

В громадській організації нагадали, що поки цьому стоять на заваді спори про статус Протасового Яру як заказника.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр «Холодний яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного.

Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року.

У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками.

Нагадаємо, Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру.

Кияни також ініціювали перейменування вулиці біля Протасового Яру на честь загиблого героя.

 

Теги: Київрада роман Герой України війна

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