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Львівський підприємець отримав вирок за організацію «порядної галицької секс-вечірки»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Львівський підприємець отримав вирок за організацію «порядної галицької секс-вечірки»
Михайла Гурина звинуватили у вчиненні звідництва для розпусти
фото з відкритих джерел

За даними правоохоронців, під час заходу учасники вчиняли розпусні дії

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок директору львівської фірми «Капітолій» Михайлові Гурину за організацію секс-вечірки у селі Бартатів поблизу Львова під назвою «Порядна галицька вечірка». Підприємець отримав умовне покарання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

За матеріалами справи, наприкінці 2023 року Михайло Гурин створив групу у Telegram під назвою «Порядна галицька вечірка», зазначивши час та дату її проведення 23 грудня 2023 року о 21:00. До групи залучив 63 учасники, яким роз’яснив порядок проведення заходу.

Зокрема, йшлося про обов’язкову здачу мобільних телефонів, статеві, оральні та інші відносини/дотики за згодою сторін, прибуття на вечірку у тематичному одязі тощо. Для участі у вечірці охочі мали пройти відео співбесіду, надіслати особисті фотографії та оплатити гроші на рахунок організатора в розмірі від 700 до 3500 грн. Оплата коливалася залежно від статі учасника та чи йде на вечірку пара.

Після оплати організатор надсилав «персональні номери», які учасники повинні були назвати при вході на вечірку.

У переддень події Михайло Гурин надіслав учасникам локацію проведення вечірки – приватний будинок, який винайняв на два дні (23-24 грудня) за 16000 грн та спеціально обладнав червоним світлом, музикою, баром та інше. У вироку не вказано місце проведення, однак раніше в соцмережах дописувачі повідомляли, що вечірка відбулася в орендованому будинку у селі Бартатів.

Організатор особисто зустрічав учасників при вході на вечірку. За даними правоохоронців, під час заходу учасники вчиняли розпусні дії, вступали у невпорядковані статеві відносини. Михайла Гурина звинуватили у вчиненні «звідництва для розпусти, зокрема, посередництва, яке проявилось в організації зустрічі та сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих між собою осіб».

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, просив його суворо не карати.

Суддя Ангеліна Малахова-Онуфер визнала Михайла Гурина винним у створенні або утриманні місць розпусти (ч.2. ст. 302 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки випробувального терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.

За інформацією YouControl, Михайло Гурин є власником львівського ПП «Капітолій», що займається ресторанним бізнесом та наданням послуг мобільного харчування.

Як повідомляв «Главком», 7 лютого 2025 року Воловецький районний суд Закарпатської області оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Троє обвинувачених (з них двоє рідних братів) одержали покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.

В цілому, розгляд справи тривав майже півтора роки. Перед цим навесні 2023 року Воловецький райсуд призначив умовне покарання для трьох обвинувачених за зґвалтування неповнолітньої. Апеляційна інстанція скасувала вирок і відправила на новий розгляд.

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені,  прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті виявили спроби затягнення судового процесу. Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагалися уникнути відповідальності через мобілізацію.

До слова, глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що двом обвинуваченим у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.

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Теги: гроші телефон суддя День Незалежності Telegram будинок зґвалтування злочин вирок обмеження Львів

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