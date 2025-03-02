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Після загибелі двох онуків помер дідусь братів Ратушних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Після загибелі двох онуків помер дідусь братів Ратушних
Юрій Лаврентійович Ратушний, дідусь Василя та Романа
фото: Тарас Ратушний / Facebook

Юрій Ратушний помер у віці 93 років

Вчора, 1 березня, відійшов у вічність Юрій Ратушний – дідусь воїнів Василя та Романа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку у Facebook його сина Тараса Ратушного.

«Пішов у засвіти Юрій Лаврентійович Ратушний, дідусь Васі і Роми Ратушних.. 18.10.1931 – 01.03.2025», – йдеться в повідомленні.

Чоловік помер у віці 93 років від біологічної смерті.

Після загибелі двох онуків помер дідусь братів Ратушних фото 1

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності. 

Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».

Роман Ратушний
Роман Ратушний
фото з соцмереж

Його брат Василь Ратушний загинув 27 лютого 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона. Він був пілотом БпЛА «птахів Мадяра».

Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
фото з соцмереж

У мирному житті Василь будував будинок, майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано, малював, виготовляв ножі, які дарував матері до дня народження, створював репліки зброї вікінгів і навіть власноруч робив меблі.

Матір’ю хлопців є письменниця Світлана Поваляєва.

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Теги: смерть соцмережі чоловік військові

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