Після загибелі двох онуків помер дідусь братів Ратушних

Юрій Ратушний помер у віці 93 років

Вчора, 1 березня, відійшов у вічність Юрій Ратушний – дідусь воїнів Василя та Романа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку у Facebook його сина Тараса Ратушного.

«Пішов у засвіти Юрій Лаврентійович Ратушний, дідусь Васі і Роми Ратушних.. 18.10.1931 – 01.03.2025», – йдеться в повідомленні.

Чоловік помер у віці 93 років від біологічної смерті.

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності.

Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».

Роман Ратушний фото з соцмереж

Його брат Василь Ратушний загинув 27 лютого 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона. Він був пілотом БпЛА «птахів Мадяра».

Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва фото з соцмереж

У мирному житті Василь будував будинок, майстерно грав на альт-саксофоні та фортепіано, малював, виготовляв ножі, які дарував матері до дня народження, створював репліки зброї вікінгів і навіть власноруч робив меблі.

Матір’ю хлопців є письменниця Світлана Поваляєва.