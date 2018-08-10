Bravо Airways припинила польоти з Києва до Любліна



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Літак Bravо Airways

Авіакомпанія продовжить здійснювати рейси в Люблін з аеропорту Херсона

Українська авіакомпанія Bravo Airways припинила обслуговувати напрямок Київ-Люблін-Київ.

Це сталося через два місяці після запуску рейсу, повідомляє ЦТС.

У той же час, авіакомпанія продовжила здійснювати рейси в це польське місто з аеропорту Херсона. Як повідомили в компанії, рейси Київ-Люблін-Київ були припинені з 3 серпня 2018 року.

«Ми були змушені прийняти таке рішення, щоб врегулювати розклад чартерних перевезень в гарячий період відпусток і уникнути тривалих затримок. Причиною стали обставини, які склалися останнім часом на туристичному ринку України, а також низький попит на цей напрямок серед пасажирів», - сказали в прес-службі Bravo Airways.

Польські ЗМІ пишуть, що до припинення польотів авіакомпанію підштовхнули декілька чинників: нестача літаків, слабке завантаження рейсів і наявність конкуренції на цьому напрямі з боку лоукостера Wizz Air.

Нагадаємо, у липня Bravo Airways перестала виконувати перельоти з Харкова у Люблін.

До слова, 14 червня літак авіакомпанії Bravo Airways, який виконував рейс 4406 Анталія-Київ, при приземленні у Києві викотився за злітно-посадкову смугу.