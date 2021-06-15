На Троєщині великий ремонт: перекриті шляхопровід і проспект

Триває середній ремонт проспекту Маяковського та шляхопроводу на вулиці Лифаря

До 10 липня на проспекті Володимира Маяковського в Києві частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На проспекті Маяковського триває середній ремонт. Частково вже зняли старе покриття. 15 червня фрезерування продовжать від вул. С. Лифаря до зупинки «Торговий центр».

Закінчити середній ремонт планують до 10 липня.

Також на Троєщині розпочинається новий етап середнього ремонту шляхопроводу на вулиці Сержа Лифаря над швидкісною трамвайною лінією. У зв’язку із цим до 15 серпня на шляхопроводі на цій вулиці частково обмежено рух транспорту.

Зокрема, дорожники оновлюють плиту проїжджої частини, деформаційні шви, а також асфальтове покриття.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, цього року дорожнє покриття оновилося на шести об’єктах міста. У планах «Київавтодору» виконати середній ремонт на 65 об’єктах.