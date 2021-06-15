Роботу Антимонопольного комітету заблоковано через «замінування»
Усіх співробітників евакуйовано, а на місці працюють поліція та вибухотехніки
У Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі. Про це інформує пресслужба АМКУ у Facebook.
«Роботу Антимонопольного комітету тимчасово заблоковано через повідомлення про замінування», – заявили у пресслужбі відомства.
Зазначається, що усіх співробітників евакуйовано, а на місці працюють поліція та вибухотехніки.
Як відомо, будівля АМКУ розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45 у Києві.
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