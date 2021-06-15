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    Роботу Антимонопольного комітету заблоковано через «замінування»

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    Будівля Антимонопольного комітету розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45 у Києві - Роботу Антимонопольного комітету заблоковано через «замінування»
    Будівля Антимонопольного комітету розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45 у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Усіх співробітників евакуйовано, а на місці працюють поліція та вибухотехніки

    У Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі. Про це інформує пресслужба АМКУ у Facebook.

    «Роботу Антимонопольного комітету тимчасово заблоковано через повідомлення про замінування», – заявили у пресслужбі відомства.

    Зазначається, що усіх співробітників евакуйовано, а на місці працюють поліція та вибухотехніки.

    Як відомо, будівля АМКУ розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45 у Києві.

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    Теги: Національна поліція України Київ Антимонопольний комітет замінування
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    Роботу Антимонопольного комітету заблоковано через «замінування»