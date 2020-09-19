У столичній підземці з’являться турнікети, що не «б’ють»: список станцій



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Високі турнікети неможливо буде перестрибнути

Вартість нових турнікетів становить майже 102 мільйони гривень

На станціях київського метро будуть встановлені нові турнікети, які не будуть «бити» пасажирів по ногах, адже обладнані «вертушками». Їх буде неможливо перестрибнути, оскільки конструкції високі.

Експериментальний зразок тестували з 2019 року на станції метро «Площа Льва Толстого». Як розповіли сайту «Сьогодні» працівники метрополітену, нові турнікети добре себе зарекомендували.

У підземці пояснили, що мінятимуть спочатку застарілі моделі турнікетів, які «б'ються стулками», а потім ті, які відпрацювали в метро багато років.

«У рамках поновлення автоматичних контрольних пунктів були закуплені турнікети нової моделі для заміни застарілих, які експлуатують на підприємстві з 70-х років», – розповіли в КП «Київський метрополітен».

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карт, смартфонів з NFC, карт оплати проїзду, карток киянина і паперових або електронних QR-квитків.

До кінця року вони з'являться на таких станціях:

«Героїв Дніпра»,

«Оболонь»,

«Почайна»,

«Тараса Шевченка»,

«Контрактова площа»,

«Льва Толстого»,

«Либідська»,

«Кловська»,

«Палац спорту»,

«Дружби народів»,

«Видубичі»,

«Славутич»,

«Осокорки»,

«Позняки»,

«Харківська».

«Наприклад, на станції «Сирець» турнікети вже фізично є, проте залишилося виконати низку необхідних робіт щодо їх підключення. Зараз графік проведення монтажних та налагоджувальних робіт перебуває в розробці», – додали в підземці.

Загальна вартість всіх турнікетів, які повинні встановити в підземці, становить майже 102 мільйони гривень.