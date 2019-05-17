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    Будівництво нових шкіл і сміттєпереробного заводу: що Київрада напланувала на цей рік

    • Розсилка
    Будівництво нових шкіл і сміттєпереробного заводу: що Київрада напланувала на цей рік

    У плані роботи Київради на 2019 рік 169 пунктів

    На пленарному засіданні Київської міської ради 16 травня депутати затвердили план роботи ради на 2019 рік.

    Як зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів, депутати вирішуватимуть актуальні питання в усіх галузях життєдіяльності міста. У полі зору депутатського корпусу перебуватимуть питання освіти, культури та медицини. Планується створення нових шкіл і дитсадків, проведення культурних заходів. План роботи Київради на 2019 рік сформований на основі подань комісій та виконавчого органу, які розписали свої завдання. Про це повідомляє прес-служба міськради.

    «Загалом документ нараховує 169 пунктів, які маємо виконати протягом цього року. До прикладу, маємо затвердити програму формування податкової культури столиці та положення про проведення інвестиційних конкурсів. З важливого, звісно, питання екології. Приміром плануємо прийняти Водну стратегію міста Києва. Також будемо вирішувати проблемні питання будівництва сміттєпереробного заводу. Звісно, Київрада коригуватиме бюджет міста та програму соціально-економічного розвитку на цей рік, і формуватиме видатки на наступний», - зазначив Прокопів. 

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    За його словами, багато уваги депутати будуть приділяти антикорупційній діяльності та звітуванню депутатів. Зокрема напрацьовують проекти рішень щодо порядку звітування депутатів та депутатських фракцій перед територіальною громадою. Також у планах — розробка нової редакції Положення про постійні комісії та Кодексу депутатської етики.

    Рішення підтримали 69 депутатів.

    Раніше повідомлялося, що у різних районах столиці капітально відремонтують 18 закладів освіти. Ремонт мають завершити до 31 грудня 2020 року.

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