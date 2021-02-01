Центральний залізничний вокзал у Києві знову «заміновано»

Минулого тижня правоохоронці отримували повідомлення про замінування столичного вокзалу

Сьогодні, 1 лютого, надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

«О 08:20 надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Наразі служби проводять перевірку. Не можемо сказати, скільки часу на перевірку піде, в залежності від об’єкту», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 26 січня до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу. На виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Правопорушника затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Сьогодні, 1 лютого, у Черкасах невідомі замінували три школи. Однак поліція не знає, де саме шукати вибухівку, бо зловмисники повідомили тільки про факт замінування, не називаючи при цьому номери учбових закладів. Внаслідок цього навчання в усіх місцевих школах на сьогодні скасовано.