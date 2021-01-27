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    Поліція затримала молодика, який «замінував» залізничний вокзал у Києві

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    <p>З Центрального залізничного вокзалу у Києві евакуювали пасажирів та працівників після повідомлення про замінування</p> - Поліція затримала молодика, який «замінував» залізничний вокзал у Києві

    З Центрального залізничного вокзалу у Києві евакуювали пасажирів та працівників після повідомлення про замінування

    Фото з відкритих джерел

    За неправдиве повідомлення про мінування зловмиснику загрожує до шести років тюрми

    У вівторок, 26 січня, о 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу. На виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

    Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські проводять із затриманим першочергові слідчі дії та з’ясовують мотиви й причини його вчинку.

    Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

    Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

    Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

    25 січня невідомі «замінували» сотні навчальних закладів в Одесі та області

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал замінування вокзал
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