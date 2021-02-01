В Черкасах скасували навчання: заміновано три школи

Правоохоронці не знають, де саме шукати вибухівку

В Черкасах замінували три школи. Однак поліція не знає, де саме шукати вибухівку, бо зловмисники повідомили тільки про факт замінування, не називаючи при цьому номери учбових закладів.

Про це повідомляє місцеве видання «Прочерк», посилаючись на директора департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради.

Внаслідок цього, навчання у всіх місцевих школах на сьогодні скасовано, дітей переведено на дистанційне навчання. Відповідні служби перевіряють правдивість повідомлення.

«Ми розуміємо, що це велика незручність для учнів і батьків, але безпека – передусім. Нам дуже шкода, але ми маємо діяти відповідно до певних нормативних актів», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 25 січня одеські правоохоронці отримали повідомлення на електронну пошту про замінування в місті всіх освітянських закладів, включно з дитсадаками, а їх в Одесі 373.

Раніше, поліція затримала молодика, який «замінував» залізничний вокзал у Києві. За неправдиве повідомлення про мінування зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

Також Служба безпеки України затримала у Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

Мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав «замовлення» на псевдомінування різних об’єктів.