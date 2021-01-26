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    СБУ затримала аноніма, який «мінував» будівлі в Україні та за кордоном

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    Запорізький &laquo;терорист&raquo; встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування - СБУ затримала аноніма, який «мінував» будівлі в Україні та за кордоном
    Запорізький «терорист» встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування
    Фото: СБУ

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    Служба безпеки України затримала у Запоріжжі аноніма за систематичні повідомлення про начебто мінування державних установ та об’єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    За даними досудового слідства, мешканець обласного центру створив у одній із заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за гроші приймав «замовлення» на псевдомінування різних об’єктів. Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ та Нацполіції листи із погрозами про нібито закладання вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей.

    Перевіряється інформація, що «анонімний терорист» встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування.
    Правоохоронці затримали зловмисника у Запоріжжі за місцем проживання.

    Під час обшуків у фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

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    СБУ затримала аноніма, який «мінував» будівлі в Україні та за кордоном
    СБУ затримала аноніма, який «мінував» будівлі в Україні та за кордоном
    СБУ затримала аноніма, який «мінував» будівлі в Україні та за кордоном

    У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

    Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно з кіберполіцією, ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

     

    Теги: Запоріжжя СБУ замінування вибухівка
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