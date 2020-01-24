У Києві в час пік закрили п’ять центральних станцій метро через повідомлення про мінування



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Закриті станції київського метрополітену «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» й «Театральна»

«Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» й «Театральна» через повідомлення про мінування

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» закрило станції «Хрещатик» (і пересадку на неї), «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» й «Театральна» через анонімне повідомлення про замінування. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП.

«У зв'язку з анонімним дзвінком про замінування станцій правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота», «Театральна», - сказано в ньому.

Станції тимчасово закрито.

Як повідомлялось, 20 січня не працювали станції «Житомирська» та «Академмістечко» на Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену. Це було пов’язано із технічною несправністю на колії підземки. На станціях утворилася тиснява.