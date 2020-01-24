У Києві відкрили всі станції метро. Вибухівку не знайшли



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Вибухонебезпечних предметів не виявлено, усі станції працюють у звичайному режимі

Усі центральні станції столичного метрополітену, які перевіряли у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування, працюють у звичайному режимі.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Правоохоронці провели необхідні перевірки. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

Люди у коментарях під дописом скаржаться на стрешенну тисняву, зокрема на станціях «Хрещатик» і «Палац спорту».

«Вибачте, але це якийсь жах, що коїлося на «Палаці спорту»... Люди взагалі не розуміли, що відбувається. Я гадаю, що з сьогоднішнього дня, дуже в багатьох почалася фобія метро, в мене так точно», - поскаржилась одна з пасажирок.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 24 січня, близько 18-ї години були зачинені через анонімний дзвінок про замінування станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота», «Театральна».