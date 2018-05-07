Через аварії низка столичних будинків залишилася без води
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Зафіксовано 17 пошкоджень мереж холодного водопостачання
Сьогодні, 7 травня, аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 17-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Про це повідомляє аварійна служба «Київводоканалу».
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Лютеранська, 3;
- вул. Хрещатик, 19-А, 21;
- вул. Північно-Сирецька, 1-3 (завод КРИПТА);
- вул. Тешебаєва, 4-36 (приватні будинки);
- вул. Ставропільська, 27/29, 21-37 (приватні будинки);
- вул. Саратівська, 6/42, 1-15 (приватні будинки);
- пров. Ставропільський, 1-10 (приватні будинки);
- вул. Корчака, 7/2, 11-21 (приватні будинки);
- пров. Усурійський, 6, 8, 10, 4-20 (приватні будинки);
- просп. Лісовий, 31;
- вул. Жукова, 20, 22;
- вул. Симиренка, 22-Б, 22-Г, 34-А.
Аварійна служба «Київводоканалу» перепрошуємо за тимчасові незручності.
Нагадаємо, «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.