Через аварії низка столичних будинків залишилася без води

Зафіксовано 17 пошкоджень мереж холодного водопостачання

Сьогодні, 7 травня, аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 17-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Про це повідомляє аварійна служба «Київводоканалу». У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул.



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Зафіксовано 17 пошкоджень мереж холодного водопостачання

Сьогодні, 7 травня, аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 17-ти пошкоджень мереж холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Про це повідомляє аварійна служба «Київводоканалу».

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Лютеранська, 3;

вул. Хрещатик, 19-А, 21;

вул. Північно-Сирецька, 1-3 (завод КРИПТА);

вул. Тешебаєва, 4-36 (приватні будинки);

вул. Ставропільська, 27/29, 21-37 (приватні будинки);

вул. Саратівська, 6/42, 1-15 (приватні будинки);

пров. Ставропільський, 1-10 (приватні будинки);

вул. Корчака, 7/2, 11-21 (приватні будинки);

пров. Усурійський, 6, 8, 10, 4-20 (приватні будинки);

просп. Лісовий, 31;

вул. Жукова, 20, 22;

вул. Симиренка, 22-Б, 22-Г, 34-А.

Аварійна служба «Київводоканалу» перепрошуємо за тимчасові незручності.

Нагадаємо, «Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 10 травня.