Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування

Родина колишнього начальника Херсонської МВА Романа Мрочко придбала розкішний будинок під Києвом

Через місяць після звільнення з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації, сім’я Романа Мрочко придбала розкішний будинок поблизу столиці, вартість якого на ринку може сягати $300-500 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мост.

Видання з’ясувало, що нерухомість була придбана родичами ексначальника Херсонської МВА. Моніторинг майнового стану родичів Романа Мрочка показав, що наприкінці травня 2025 року його мати та батько придбали великий будинок та дві земельні ділянки в селі Петропавлівська Борщагівка. Третьою співвласницею будинку є Ірина Григоренко. Кожен з покупців володіє 1/3 будинку.

скріншот Мост

скріншот Мост

Будинок на вулиці Травневій, 11 має загальну площу 579,4 кв м. Точна вартість нерухомості невідома, проте подібні будинки в цьому районі продаються за цінами від $300 до $500 тис.

Видання наводить приклад сусіднього будинку, який хоч і має меншу загальну площу, проте має більш сучасний вигляд, а також на території ділянки басейн. Така нерухомість продається за $510 тис.

скріншот

Як підкреслює видання, мати Романа Мрочка, Любов Іванівна, вже володіє квартирою у Києві, де зареєстрована як ФОП його невістка Інна Мрочко. Цю квартиру, розташовану в елітному ЖК «Варшавський», у 2019 році родина задекларувала за ціною – 544 260 грн.

ЖК Варшавський

Батько Романа Мрочка є військовим пенсіонером, який періодично судиться з державою за доплати. У 2019 році його пенсія складала 130 810 грн, ще 210 тис грн він отримав через суд. За декларацією 2020 року, він мав заощадження у сумі 39 тис доларів та понад два млн грн від продажу нерухомості, а також 642 828 грн річної зарплатні в «Укроборонпромі».

Любов Мрочко у 2019 році задекларувала 15 тис гривень пенсії та автомобіль Lexus.

Видання підкреслює, що навіть за умови п'ятикратного зростання статків батьків Мрочка за час пандемії та війни, їм не вдалося б придбати дві третини будинку такої вартості під Києвом.

Особистість Ірини Миколаївни Григоренко, яка володіє третиною будинку, залишається не до кінця з'ясованою. Відомо, що вона мешкає на Вінниччині, як і батьки Романа Мрочка. Розслідувачі встановили, що дядько Романа Мрочка, Ярослав Мрочко, є співзасновником обслуговуючого кооперативу «Ведмеже» на Вінниччині, де його співзасновником є Микола Григоренко – теж військовий пенсіонер.

Крім того, у списках партії «Голос», вінницьку організацію якої у 2020 році очолював Ярослав Мрочко, балотувалася Юлія Григоренко, яка працювала адміністратором у ФОП Ярослава Мрочка. Такі дані можуть свідчити про імовірні родинні або близькі зв'язки Ірини Григоренко з родиною Мрочків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Як передає «Главком», відповідне розпорядження №76/2025-pп оприлюднили на сайті президента.

До цього посаду обіймав Роман Мрочко. Він пропрацював два роки – з березня 2023-го. 17 квітня 2025 року його звільнив президент. До слова під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл.