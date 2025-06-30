Головна Київ Новини
search button user button menu button

Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування
Наприкінці травня 2025 року мати та батько ексначальника Херсонської МВА придбали великий будинок
колаж: glavcom.ua

Родина колишнього начальника Херсонської МВА Романа Мрочко придбала розкішний будинок під Києвом

Через місяць після звільнення з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації, сім’я Романа Мрочко придбала розкішний будинок поблизу столиці, вартість якого на ринку може сягати $300-500 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мост.

Видання з’ясувало, що нерухомість була придбана родичами ексначальника Херсонської МВА. Моніторинг майнового стану родичів Романа Мрочка показав, що наприкінці травня 2025 року його мати та батько придбали великий будинок та дві земельні ділянки в селі Петропавлівська Борщагівка. Третьою співвласницею будинку є Ірина Григоренко. Кожен з покупців володіє 1/3 будинку.

Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування фото 1
скріншот Мост
Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування фото 2
скріншот Мост

Будинок на вулиці Травневій, 11 має загальну площу 579,4 кв м. Точна вартість нерухомості невідома, проте подібні будинки в цьому районі продаються за цінами від $300 до $500 тис.

Видання наводить приклад сусіднього будинку, який хоч і має меншу загальну площу, проте має більш сучасний вигляд, а також на території ділянки басейн. Така нерухомість продається за $510 тис.

Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування фото 3
скріншот

Як підкреслює видання, мати Романа Мрочка, Любов Іванівна, вже володіє квартирою у Києві, де зареєстрована як ФОП його невістка Інна Мрочко. Цю квартиру, розташовану в елітному ЖК «Варшавський», у 2019 році родина задекларувала за ціною – 544 260 грн.

Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування фото 4
ЖК Варшавський

Батько Романа Мрочка є військовим пенсіонером, який періодично судиться з державою за доплати. У 2019 році його пенсія складала 130 810 грн, ще 210 тис грн він отримав через суд. За декларацією 2020 року, він мав заощадження у сумі 39 тис доларів та понад два млн грн від продажу нерухомості, а також 642 828 грн річної зарплатні в «Укроборонпромі».

Любов Мрочко у 2019 році задекларувала 15 тис гривень пенсії та автомобіль Lexus.

Видання підкреслює, що навіть за умови п'ятикратного зростання статків батьків Мрочка за час пандемії та війни, їм не вдалося б придбати дві третини будинку такої вартості під Києвом.

Особистість Ірини Миколаївни Григоренко, яка володіє третиною будинку, залишається не до кінця з'ясованою. Відомо, що вона мешкає на Вінниччині, як і батьки Романа Мрочка. Розслідувачі встановили, що дядько Романа Мрочка, Ярослав Мрочко, є співзасновником обслуговуючого кооперативу «Ведмеже» на Вінниччині, де його співзасновником є Микола Григоренко – теж військовий пенсіонер.

Крім того, у списках партії «Голос», вінницьку організацію якої у 2020 році очолював Ярослав Мрочко, балотувалася Юлія Григоренко, яка працювала адміністратором у ФОП Ярослава Мрочка. Такі дані можуть свідчити про імовірні родинні або близькі зв'язки Ірини Григоренко з родиною Мрочків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Як передає «Главком», відповідне розпорядження №76/2025-pп оприлюднили на сайті президента.

До цього посаду обіймав Роман Мрочко. Він пропрацював два роки – з березня 2023-го. 17 квітня 2025 року його звільнив президент. До слова під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл.

Читайте також:

Теги: Херсон міськрада нерухомість Київ мер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік приїхав на міст велосипедом, який залишив неподалік
На Пішохідному мосту чоловік намагався вчинити самогубство (фото)
5 червня, 15:15
Киянам пропонують знижки на АЗС через проблеми з метро
Основні мережі АЗС Києва запроваджують знижку на паливо до кінця доби
6 червня, 22:21
«Арлезіанка» – це історія шаленого та трагічного кохання наївного сільського юнака
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
8 червня, 21:45
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 червня
13 червня, 14:02
Мобілізований розбив вікно транспортного засобу та намагався втекти
У Києві мобілізований випав з авто та загинув: ТЦК повідомив деталі інциденту
14 червня, 17:24
У Києві зруйновано цілий під’їзд: під завалами можуть бути люди (відео)
У Києві зруйновано цілий під’їзд: під завалами можуть бути люди (відео)
17 червня, 06:36
Кіт провів під руїнами декілька днів, поки його не знайшли
Під завалами будинку у Києві знайдено кота, який провів там декілька днів (фото)
20 червня, 15:44
Станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей
Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки
23 червня, 15:04
За скоєне чиновниці загрожує до п'яти років позбавлення волі
Скандал у Держпродспоживслужбі: колишня чиновниця підозрюється у продажі держмайна за безцінь
25 червня, 16:31

Новини

На Оболоні, попри боротьбу з МАФами, з'явився новий фундамент під кіоск (фото)
На Оболоні, попри боротьбу з МАФами, з'явився новий фундамент під кіоск (фото)
Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування
Родина ексначальника Херсонської МВА придбала розкішний маєток під Києвом – розслідування
Скільки коштує полуниця, черешня, абрикоси й персики. Огляд цін
Скільки коштує полуниця, черешня, абрикоси й персики. Огляд цін
Мати убитого на фунікулері підлітка звернулася за допомогою до Кличка. Мер відреагував
Мати убитого на фунікулері підлітка звернулася за допомогою до Кличка. Мер відреагував
У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)
У Києві затримано двох наркоторговців із «товаром» на суму близько 16 млн грн (фото)
Трагічна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
Трагічна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
73K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
17K
Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України
16K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
15K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua