Глава Херсонської міської військової адміністрації потрапив під обстріл (відео)

Мрочко потрапив під обстріл під час запису новорічного привітання

Окупанти вдарили поруч з очільником Херсонської МВА

Під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мрочко опублікував ролик, на якому зафіксовані звуки «прильотів» російських снарядів. Обстріл почався просто під час промови глави адміністрації.

‼️Керівник Херсонської МВА Роман Мрочко під час запису новорічного привітання потрапив під російський обстріл



Зі його інформацією, приліт був за 20 м від місця зйомки... pic.twitter.com/x4ZMW7I5ik — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2024

«У війни немає свят і вихідних. Записували передноворічне відео під російські обстріли! Приліт був за 20 м від нас! Дякую команді за незламність», – написав він.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки на Шосткинську громаду Сумщини пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.

До слова, внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки Росії на Україну на Київщині є пошкодження. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна та пошкоджена покрівля.