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Глава Херсонської міської військової адміністрації потрапив під обстріл (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава Херсонської міської військової адміністрації потрапив під обстріл (відео)
Мрочко потрапив під обстріл під час запису новорічного привітання
скріншот з відео

Окупанти вдарили поруч з очільником Херсонської МВА

Під час запису передноворічного відео начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мрочко опублікував ролик, на якому зафіксовані звуки «прильотів» російських снарядів. Обстріл почався просто під час промови глави адміністрації.

«У війни немає свят і вихідних. Записували передноворічне відео під російські обстріли! Приліт був за 20 м від нас! Дякую команді за незламність», – написав він.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки на Шосткинську громаду Сумщини пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.

До слова, внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки Росії на Україну на Київщині є пошкодження. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна та пошкоджена покрівля. 

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Теги: окупанти обстріл війна Херсон

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