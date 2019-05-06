Через прорив каналізації затопило трамвайні колії поблизу метро «Чернігівська»



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Затримується рух трамваїв чотирьох маршрутів

У понеділок, 6 травня, з 8:50 затримується рух трамваїв № 22,28, 33, 35. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

«…Затримується рух трамвайних маршрутів №22, 28, 33, 35 по вул. Хоткевича - вул. Краківській в напрямку ст м. «Лісова»та ДВРЗ з причини затоплення трамвайної колії через прорив каналізаційної системи», - йдеться в повідомленні.

На місце викликано відповідальну службу підприємства.

Нагадаємо, вранці 2 травня на контактну мережу трамваїв №12, 17 по Лісовій трасі впало дерево. У зв’язку з цим рух трамваїв було тимчасово припинено від площі Шевченка до Пущі-Водиці.

До слова, 8 квітня в Києві на вулиці Гната Хоткевича близько 21:30 лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28.

А 16 квітня на вул. Старовокзальній у Києві сталася ДТП між двома трамваями.