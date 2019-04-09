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    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)

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    Зіткнулися трамваї №22 і №28 - У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    Зіткнулися трамваї №22 і №28
    Фото: Інформатор

    ДТП за участю трамваїв сталася поблизу метро «Чернігівська»

    У понеділок, 8 квітня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту. На вулиці Гната Хоткевича близько 21:30 лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28.

    В результаті ДТП постраждали три людини. Про це повідомляє Інформатор.

    Одинарний трамвай №22 рухався в бік станції метро «Чернігівська», а №28 в зворотному напрямку. На перетині шляхів, біля ТРК «Проспект», 28-й номер почав здійснювати поворот наліво в сторону проспекту Юрія Гагаріна. Прямо на стику шляхів і сталося лобове зіткнення.

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    Всього в аварії постраждало троє пасажирів: у двох забій грудної клітини, а ще одна жінка травмувала ногу. Їх госпіталізували медики для подальшого огляду.

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    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    У Києві лоб в лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водії та представники КП «Київпастранс» на місці відмовилися давати коментарі. Пошкоджені кабіни трамваїв вони закрили аварійним транспортом і намагалися не пускати журналістів до місця зіткнення.

    Що стало причиною аварії з'ясовує слідчо-оперативна група.

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