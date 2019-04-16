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    У Києві не розминулися два трамваї (фото)

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    ДТП на Старовокзальній - У Києві не розминулися два трамваї (фото)
    ДТП на Старовокзальній
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП обійшлося без потерпілих

    Сьогодні, 16 квітня, на вул. Старовокзальній у Києві сталася ДТП між двома трамваями.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Трамваї не розминулися на повороті

    Через аварію трамваїв було тимчасово призупинено рух в обох напрямках.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

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    У Києві не розминулися два трамваї (фото)
    У Києві не розминулися два трамваї (фото)
    У Києві не розминулися два трамваї (фото)

    Нагадаємо, 8 квітня в Києві на вулиці Гната Хоткевича близько 21:30 лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28. Одинарний трамвай №22 рухався в бік станції метро «Чернігівська», а №28 в зворотному напрямку. На перетині шляхів, біля ТРК «Проспект», 28-й номер почав здійснювати поворот наліво в сторону проспекту Юрія Гагаріна. Прямо на стику шляхів і сталося лобове зіткнення. Всього в аварії постраждало троє пасажирів: у двох забій грудної клітини, а ще одна жінка травмувала ногу.

    ДТП Київ громадський транспорт Київпастранс
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