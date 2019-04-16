У Києві не розминулися два трамваї (фото)



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ДТП на Старовокзальній Фото: Київ оперативний

У ДТП обійшлося без потерпілих

Сьогодні, 16 квітня, на вул. Старовокзальній у Києві сталася ДТП між двома трамваями.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Трамваї не розминулися на повороті

Через аварію трамваїв було тимчасово призупинено рух в обох напрямках.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, 8 квітня в Києві на вулиці Гната Хоткевича близько 21:30 лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28. Одинарний трамвай №22 рухався в бік станції метро «Чернігівська», а №28 в зворотному напрямку. На перетині шляхів, біля ТРК «Проспект», 28-й номер почав здійснювати поворот наліво в сторону проспекту Юрія Гагаріна. Прямо на стику шляхів і сталося лобове зіткнення. Всього в аварії постраждало троє пасажирів: у двох забій грудної клітини, а ще одна жінка травмувала ногу.