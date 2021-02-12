У недобудові під Києвом сталося вбивство (фото)

Злочин було скоєно в недобудованому будинку в садовому товаристві

Поліція Київщини затримала молодика за вчинення вбивства

В одній з недобудов садового товариства у місті Вишгород сталося умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що ввечері троє товаришів розпивали спиртні напої. Згодом один з них пішов до іншої кімнати відпочивати, а інші продовжили застілля. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.

Зловмисник залишив свого побитого товариша та пішов у невідомому напрямку.

Наступного дня бездиханне тіло 46-річного чоловіка виявив товариш, який не брав участі у конфлікті, та викликав поліцію. На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Упродовж двох днів тривала розшукова робота працівників Вишгородського районного управління поліції, аби встановити місце перебування зловмисника.

Ним виявився 26-річний житель Рівненщини.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років.