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    У недобудові під Києвом сталося вбивство (фото)

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    Злочин було скоєно в недобудованому будинку в садовому товаристві - У недобудові під Києвом сталося вбивство (фото)
    Злочин було скоєно в недобудованому будинку в садовому товаристві
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини затримала молодика за вчинення вбивства

    В одній з недобудов садового товариства у місті Вишгород сталося умисне вбивство.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що ввечері троє товаришів розпивали спиртні напої. Згодом один з них пішов до іншої кімнати відпочивати, а інші продовжили застілля. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.

    Зловмисник залишив свого побитого товариша та пішов у невідомому напрямку.

    Наступного дня бездиханне тіло 46-річного чоловіка виявив товариш, який не брав участі у конфлікті, та викликав поліцію. На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

    Упродовж двох днів тривала розшукова робота працівників Вишгородського районного управління поліції, аби встановити місце перебування зловмисника.

    Ним виявився 26-річний житель Рівненщини.

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    У недобудові під Києвом сталося вбивство (фото)
    У недобудові під Києвом сталося вбивство (фото)

    Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина злочин злочинець
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