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    Черги на вхід: у Києві відкривається перший в Україні магазин H&M

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    Черги на вхід: у Києві відкривається перший в Україні магазин H&M

    До відкриття магазину ще більше години, а вже вишикувалася черга

    У Києві в ТРЦ Lavina Mall відкривається перший в Україні магазин H&M. Перед входом до магазину утворилася черга з бажаючих першими потрапити до магазину. За оцінками The Village Україна, вже накопичилося близько 200 людей.

    Магазин відкривається о 12 годині.

    Троє людей ночували перед входом до ТРЦ. Вони отримають сертифікати на покупки від H&M на декілька тисяч гривень. Ще тисяча перших покупців отримають менш коштовні сертифікати.

    Відзначимо, що Hennes&Mauritz - одна з найбільш очікуваних торгових мереж в Україні. Компанія була заснована в Швеції в 1947 році. Крім H&M в групу входять ще низка світових брендів. Група компаній H&M має 47 онлайн-платформ і більше 4700 магазинів на 69 міжнародних ринках.

    H&M планувала відкрити першу торговельну точку в Україні ще 2014 року. Вона мала з'явитися в центрі Києва. Планувалося також відкривати магазини в столичних торгово-розважальних центрах. Але через події в Україні ці плани відклали.

    Влітку 2017 року бренд одягу H&M знову анонсував вихід на український ринок.

    Другий магазин в Україні відкриється у Києві у ТРЦ SkyMall в жовтні 2018 року.

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