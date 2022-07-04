Чи безпечно залишатися у Києві: відповідь тероборони

Більшість бійців тероборони Києва – мотивовані і патріотичні жителі міста

112 Бригада територіальної оборони міста Києва закликала жителів міста не панікувати та запевнила, що столиця – під надійним захистом. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці підрозділу.

Як наголошується у повідомленні, частина підрозділів тероборони залишається і несе бойове чергування на своїх укріплених рубежах оборони Києва. Ті військовослужбовці, які не залучені до бойового чергування – щоденно проходять тренування і бойову підготовку. Це заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини, тактики бою у місті, протитанкової підготовки тощо.

«Тому що більшість наших військовослужбовців – це кияни, мотивовані і патріотичні добровольці, які у перші дні повномасштабної російської агресії проти України зголосилися до лав 112 бригади. Більшість із них були цивільними громадянами та не мали військового досвіду і військових спеціальностей. Нині, після 130 днів повномасштабної російської агресії, наші добровольці стали справжніми військовослужбовцями і злагодженим військовим підрозділом. Вони продовжують на щоденних тренуваннях відточувати свою військову майстерність. Вояки 112 бригади Територіальної оборони готові до будь-якого розвитку подій. Також пліч-о-пліч зі 112 бригадою ТРО ЗСУ на київському напрямку стоять інші підрозділи Збройних сил України і сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

У київській теробороні також відзначають, що частина підрозділів, які складаються з військовослужбовців-киян, у ці хвилини героїчно виконують свої бойові завдання на лінії зіткнення з московською ордою на сході та півдні України.

Водночас тероборонівці нагадують, що війна, яку веде Російська Федерація проти України, не закінчилася, і тому розслаблятися зарано. У підрозділі тероборони закликали киян з розумінням поставитися до певних обмежень, які передбачають обставини воєнного часу.

Рекомендації тероборони Києва

жителям передмістя завчасно виїжджати зранку на роботу, з розрахунком, що можна потрапити у затор під час перевірки документів на блокпості;

дотримуватися і не порушувати вимог комендантської години, адже вона є запорукою безпеки та спокою для вас та ваших родин;

не ігнорувати попередження повітряної тривоги! Якщо Ви почули сигнал «Повітряна тривога» - негайно ховайтеся у найближчій станції метрополітену або прямуйте до обладнаного укриття;

відмовитися від пікніків та розваг у столичних лісових масивах, адже там можуть залишатися чинні військові позиції військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше очільника Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський наголосив, що комендантська година в Україні введена з метою забезпечення безпеки громадян та протидії диверсійним групам. Тож він закликав українців дотримуватися всіх обмежень.

Як відомо, комендантська година на Київщині діє з 23:00 до 5:00. Вона передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Виняток – за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка.