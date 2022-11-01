Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну

Фахівці МАГАТЕ вже проводили інспекцію одного з об’єктів місяць тому

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) розпочали перевірки двох українських атомних об’єктів після нещодавніх заяв російського керівництва про нібито створення в Україні «брудної бомби». Як повідомляє пресслужба МАГАТЕ, про це заявив директор Агентства Рафаель Гроссі. Він наголосив, що письмовий запит на перевірку надійшов від уряду України.

Гроссі нагадав, що після того, як Росія заявила про те, що на території України нібито ведеться діяльність із можливого виробництва «брудної бомби», Агентство отримало запит на проведення інспекції на двох об’єктах, що знаходяться під гарантіями МАГАТЕ.

При цьому наголошується, що експерти вже були на одному із зазначених об’єктів місяць тому і жодної незаявленої ядерної діяльності там не проводилося, як і не було виявлено незаявлених матеріалів.

У повідомленні зазначено, що попередній звіт про перевірку об’єктів буде оприлюднено пізніше цього тижня.

Нагадаємо, 5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

14 жовтня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України.