Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну
Письмовий запит на перевірку надійшов від уряду України
фото з відкритих джерел

Фахівці МАГАТЕ вже проводили інспекцію одного з об’єктів місяць тому

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) розпочали перевірки двох українських атомних об’єктів після нещодавніх заяв російського керівництва про нібито створення в Україні «брудної бомби». Як повідомляє пресслужба МАГАТЕ, про це заявив директор Агентства Рафаель Гроссі. Він наголосив, що письмовий запит на перевірку надійшов від уряду України.

Гроссі нагадав, що після того, як Росія заявила про те, що на території України нібито ведеться діяльність із можливого виробництва «брудної бомби», Агентство отримало запит на проведення інспекції на двох об’єктах, що знаходяться під гарантіями МАГАТЕ.

При цьому наголошується, що експерти вже були на одному із зазначених об’єктів місяць тому і жодної незаявленої ядерної діяльності там не проводилося, як і не було виявлено незаявлених матеріалів.

У повідомленні зазначено, що попередній звіт про перевірку об’єктів буде оприлюднено пізніше цього тижня.

Нагадаємо, 5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

14 жовтня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України.

Читайте також: Росія розпочала незаконне будівництво на Запорізькій АЕС
Теги: росія Україна МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог поширює фейки, щоб відволікти увагу суспільства 
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
24 жовтня, 13:24
МАГАТЕ погодилося відправити експертів на ядерні об’єкти України
Заяви РФ про «брудну бомбу»: Кулеба пояснив користь для України від співпраці з МАГАТЕ
25 жовтня, 12:29
Інспектори МАГАТЕ проведуть верифікаційну діяльність в Україні
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
28 жовтня, 00:47

Події в Україні

В Дніпрі спалахнула пожежа після нічної атаки рашистів (фото)
В Дніпрі спалахнула пожежа після нічної атаки рашистів (фото)
Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну
Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну
Рашисти обстрілюють Полтаву, у місті чути вибухи
Рашисти обстрілюють Полтаву, у місті чути вибухи
«Ми ведемо війну не вісім місяців», – Залужний розповів про потенціал Росії
«Ми ведемо війну не вісім місяців», – Залужний розповів про потенціал Росії
У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу
У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу
1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін
27K
Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети
21K
Путін в облозі. Чи буде війна між ФСБ та армійськими?
21K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
15K
Відверті погрози. Путін взявся за Вірменію (відео) 
10K
У столиці після вибухів піднімається дим (фото, відео)

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту