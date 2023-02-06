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Чи можуть комунальники вручати повістки: роз’яснення столичної влади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи можуть комунальники вручати повістки: роз’яснення столичної влади
фото ілюстративне

Мобілізація громадян в Голосіївському районі проходить згідно з плану мобілізації

Голова Голосіївської районної державної адміністрації Сергій Садовий роз’яснив, чи задіяні комунальні працівники району в процесі вручення повісток. Про це передає ТСН.

«Розносять і вручають повістки тільки представники центру комплектування», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Садовий пояснив, чому у січні в Голосіївському районі почали з’являтися на дверях житлових будинків накази з вимогою до громадян з’явитися до Центрів комплектування (військкоматів), що викликало великий резонанс в суспільстві. 

«Об’яви були суто інформаційні. Ця ситуація допомогла нагадати військовозобов’язаним про їхню відповідальність», – додав він.

Також зазначається, що мобілізація громадян в Голосіївському районі проходить згідно з плану мобілізації. Проте це інформація з обмеженим доступом.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков пояснив вручення повісток на вулиці.

До слова, нещодавно мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому військкоматі пояснили, що машину «швидкої» нібито отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус. У зв'язку з цим тривають службові перевірки.

Теги: повістка мобілізація Київ

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