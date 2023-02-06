Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається

Чи означає мобілізацію вручення повістки: відповідь Міноборони

Вручення повісток на вулиці законне, оскільки Збройним силам України потрібно поповнювати втрати на фронті, а багато військовозобов’язаних переїхали і не стали на облік на новому місці проживання. Але це не означає, що завтра той, кому вручили повістку, буде мобілізований. Про це в інтерв'ю «Українській правді» пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

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«Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернополі, Чернівці – де б ви не перебували – маєте піти і стати на облік. Не всі це роблять. Тому вони (представники центрів комплектації разом з поліцією – ред.) змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування», – сказав міністр.

За словами Резнікова, основний масив добровольців був у лютому-березні. «Але Конституція України існує… і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки і оборони має право закликати тебе до строю», – зазначив міністр.

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Резніков додав, що «є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах». «Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже, гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось «вау», як в Росії – ні, такого у нас немає», – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому військкоматі пояснили, що машину «швидкої» нібито отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус. У зв'язку з цим тривають службові перевірки.