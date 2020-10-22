У Києві найбільша добова кількість випадків Covid-19 з початку епідемії (коронавірусна мапа)



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Коронавірусна мапа Києва Джерело: пресслужба мера Києва

Кличко розповів про вік хворих, у яких минулої доби виявлено коронавірус

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за весь період пандемії - 631 людину. 15 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Він зазначив, що динаміка захворюваності в столиці невтішна. За минулу померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян.

Серед тих, хто захворіли:

341 жінка віком від 18 до 85 років,

25 дівчаток від п'яти до 17 років,

253 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв,

12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років.

Зокрема, захворіли 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11,304 тис. мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом'янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 322829

Хворіють 181938

Одужали 134898

Померли 6043

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Як повідомлялося, за минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.