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    У Києві найбільша добова кількість випадків Covid-19 з початку епідемії (коронавірусна мапа)

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    Коронавірусна мапа Києва - У Києві найбільша добова кількість випадків Covid-19 з початку епідемії (коронавірусна мапа)
    Коронавірусна мапа Києва
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Кличко розповів про вік хворих, у яких минулої доби виявлено коронавірус

    У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за весь період пандемії - 631 людину. 15 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    Він зазначив, що динаміка захворюваності в столиці невтішна. За минулу померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 341 жінка віком від 18 до 85 років,
    • 25 дівчаток від п'яти до 17 років,
    • 253 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв,
    • 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років.

    Зокрема, захворіли 23 медики.

    До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11,304 тис. мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом'янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      322829
    • Хворіють
      181938
    • Одужали
      134898
    • Померли
      6043

    Як повідомлялося, за минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ кияни коронавірус
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