У Києві найбільша добова кількість випадків Covid-19 з початку епідемії (коронавірусна мапа)
Кличко розповів про вік хворих, у яких минулої доби виявлено коронавірус
У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих за весь період пандемії - 631 людину. 15 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
Він зазначив, що динаміка захворюваності в столиці невтішна. За минулу померли 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян.
Серед тих, хто захворіли:
- 341 жінка віком від 18 до 85 років,
- 25 дівчаток від п'яти до 17 років,
- 253 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв,
- 12 хлопчиків від одинадцяти місяців до 16 років.
Зокрема, захворіли 23 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11,304 тис. мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 96, у Солом'янському – 95 та в Оболонському районі – 94 випадки.
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Всього322829
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Хворіють181938
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Одужали134898
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Померли6043
Як повідомлялося, за минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.