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    Спалах коронавірусу в Києві: Кличко розповів про ситуацію у столиці (відео)

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    Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Спалах коронавірусу в Києві: Кличко розповів про ситуацію у столиці (відео)
    Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян протестовано на Covid-19;
    • про перевірки суб’єктів господарювання;
    • що робить місто, щоб підтримати безхатченків.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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