Спалах коронавірусу в Києві: Кличко розповів про ситуацію у столиці (відео)
Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусної інфекції.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян протестовано на Covid-19;
- про перевірки суб’єктів господарювання;
- що робить місто, щоб підтримати безхатченків.
Як повідомлялося, за минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.