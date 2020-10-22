Спалах коронавірусу в Києві: Кличко розповів про ситуацію у столиці (відео)



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Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах пандемії коронавірусної інфекції.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян протестовано на Covid-19;

про перевірки суб’єктів господарювання;

що робить місто, щоб підтримати безхатченків.

Як повідомлялося, за минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.