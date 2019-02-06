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    Чим годуватимуть пацієнтів лікарень Києва цього року: фінансування зросло на 50%

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    Чим годуватимуть пацієнтів лікарень Києва цього року: фінансування зросло на 50%

    Порівняно з 2018 роком на харчування пацієнтів у столичних лікарнях цього року виділено значно більше коштів

    На харчування пацієнтів у закладах охорони здоров’я Києва у бюджеті столиці передбачено 194,4 млн грн. Про це йдеться у відповіді Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації на звернення депутата столичної міськради Олександра Пабата.

    «У 2019-му на продукти для пацієнтів стаціонару передбачено 194,4 млн грн, що на 61 млн більше, ніж у минулому році», - повідомив депутат на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідь Департаменту.

    У 2018 році на харчування у лікарнях Києва було виділено 133,3 млн грн.

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    Разом з тим, Пабат цікавиться враженнями тих, «хто знайомий з меню сезонів 2018 і 2019 не з чуток». «Зокрема, поліпшення фінансування виразилося в якості або кількості їжі?» - запитує депутат.

    У коментарі під дописом депутата киянка Ніна Шуніна повідомила: «Я в минулому році лежала в стаціонарі на Подолі. Нічого екзотичного - суп, сир, риба була. В принципі все їстівне».

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