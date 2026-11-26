Через російську атаку на Київ у ніч на 26 листопада вибуховою хвилею пошкодило приміщення центру «ЯМаріуполь» та медичного хабу «ЯМаріуполь. Здоровʼя» на лівобережжі столиці.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Маріупольської міської ради.

Через обстріл у закладі, де надають допомогу переселенцям із Маріуполя, пошкоджений реабілітаційний центр і офісні приміщення. У будівлі вибито вікна та скляні двері. У закладі вдруге за місяць фіксують руйнування внаслідок обстрілів столиці.

«Ніхто з працівників центру ЯМаріуполь не постраждав», – наголосили в міській раді.

Центр на лівому березі Києва тимчасово не працює через пошкодження, збитки від обстрілу оцінюють. У Маріупольській міській раді пояснили, що на період відновлення, допомогу та адмінпослуги маріупольцям надають у правобережному центрі за адресою вул. Антоновича, 39 у Києві.

«Про відновлення роботи лівобережного центру повідомимо додатково», – йдеться у повідомленні.

Центр «ЯМаріуполь» на лівобережжі столиці вдруге за місяць потрапив під обстріл РФ. Зокрема 27 жовтня через російську атаку була пошкоджена дитяча кімната центру.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила по Києву балістичними ракетами ввечері 25 листопада та вночі 26 листопада. У Деснянському районі столиці сталося влучання в будівлю на території промзони та пошкоджений торговельний центр. Щонайменше сім людей поранені внаслідок атаки.

24 листопада в Шевченківському районі столиці впали уламки російського безпілотника. Інцидент спричинив займання на перших двох поверхах 16-поверхового житлового будинку, а також зачепив розташований поруч готель-гуртожиток кіностудії імені Олександра Довженка.