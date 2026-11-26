У Гірській сільській раді Бориспільського району Київської області відреагували на резонанс довкола придбання за бюджетні кошти флагманського смартфона Apple iPhone 17 Pro Max на 1 ТБ за 90 тис. грн. У відомстві заявили, що гаджет придбали не для особистих потреб голови громади, а для висвітлення життя громади та інформаційної роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу сільради.

За інформацією відомства, питання закупівлі розглянули на III пленарному засіданні 117-ї сесії сільської ради після того, як у місцевих Telegram-каналах почала ширитися інформація, що смартфон нібито купили для особистого користування очільника громади.

Зазначається, що під час сесії депутатам пояснили, що смартфон використовується як робочий інструмент для забезпечення інформаційної діяльності громади – створення фото- та відеоматеріалів, монтажу новин, а також висвітлення освітніх, культурних, спортивних і суспільно важливих подій. У сільраді наголосили, що після цих роз'яснень депутати не висловили заперечень щодо використання техніки для інформування мешканців.

Заява Гірського сільської ради скриншот

Нагадаємо, згідно з даними системи Prozorro, договір на придбання флагманського смартфона Apple iPhone 17 Pro Max із максимальним обсягом пам'яті 1 ТБ виконавчий комітет Гірської сільської ради уклав 16 листопада 2026 року з фізичною особою-підприємцем Олександром Однолєтковим. Закупівлю на 90 тис. грн провели без використання електронної системи – оголошення, визначення переможця та підписання договору відбулися в один день, без проведення торгів.

Закупівлю телефона провели без використання електронної системи скриншот

Зазначимо, що iPhone 17 Pro Max – це флагманська модель лінійки Apple 2025 року, оснащена 6,9-дюймовим дисплеєм, процесором A19 Pro та системою професійних камер для зйомки відео у високій роздільній здатності. Конфігурація на 1 ТБ є максимальною за обсягом вбудованої пам'яті для цієї моделі, що зазвичай використовується для зберігання великих масивів медіафайлів та відеомонтажу.

Телефон з такими характеристиками у мережі Сomfy коштує 91 999 грн, у Розетці – 91 999 грн, у Ябко – 82 099 грн, а в IStore – 76 099 грн.

Раніше «Главком» писав, що Київський міський центр нефрології та діалізу КМДА 25 червня уклав угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про закупівлю мобільного телефона за 62 201 грн. У розслідуванні зазначається, що у червні замовнику мали поставити новий смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium. Це модель із флагманської лінійки, презентованої у вересні 2024 року. Смартфони діагоналлю 6,9″ мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 256 ГБ, основну камеру на 48+48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану тощо.