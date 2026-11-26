На 54-му кілометрі автодороги Київ – Чоп у Бучанському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль насмерть збив пішохідку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

«Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний водій автомобіля Audi Q7 допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок ДТП 44-річна пішохідка від отриманих травм загинула на місці події», – йдеться в повідомленні.

Пошкодження на автівці, які свідчать про силу удару фото: Національна поліція Укрвїни

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що поліція Києва розшукує водія, який у Деснянському районі столиці збив 60-річну жінку та втік із місця аварії. Це сталося 24 листопада близько 16:50 на перетині вулиць Кубанської України та Василя Іванисюка.

Поліція просить громадян, які стали очевидцями цієї ДТП або зафіксували момент аварії на відеореєстратор чи камеру спостереження, звернутися за номерами: 063 633 96 71, 096 199 69 88 або на спецлінію 102.