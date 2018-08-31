Чиновника Броварської райадміністрації затримано на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Генпрокуратура Затримання чиновника під час одержання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч гривень

Викрито начальника юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації та представника одного з приватних підприємств

На вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито начальника відділу апарату Броварської райдержадміністрації. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

«Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України спільно із слідчими Головного слідчого управління та співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 368 КК України, викрито начальника юридичного відділу апарату Броварської районної державної адміністрації Київської області та представника одного з приватних підприємств, які, діючи за попередньою змовою, вимагали від фізичної особи 150 тисяч гривень за зміну цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 га на землі промисловості в межах вказаного населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

30 серпня 2018 року вказані особи затримані під час одержання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 75 тисяч гривень.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.