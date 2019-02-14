Чого очікувати киянам від погоди у п’ятницю



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На дорогах столиці подекуди ожеледиця

У п’ятницю, 15 лютого, у Києві без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці у столиці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: