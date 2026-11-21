Рух відновлюють після обмежень, запроваджених унаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю

На Південному мосту 21 листопада відновлюють рух громадського транспорту з правого на лівий берег столиці. Проїзд у цьому напрямку організують через вулицю Саперно-Слобідську. Таким чином, автобусне сполучення мостом забезпечать в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Рух відновлюють після обмежень, запроваджених унаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю.

Із правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути 22, 22-ТЛ, 91.

«Просимо пасажирів враховувати зміни в організації руху громадського транспорту та планувати свої поїздки заздалегідь», – зауважили в КМДА.

За актуальними повідомленнями щодо змін в організації руху наземного громадського транспорту можна також стежити в офіційному Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».