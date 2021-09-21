Справа на 13,6 млн грн: перед судом постануть посадовці столичного Департаменту соцполітики

У травні 2021 року правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання посадовців Департаменту КМДА

Колишніх та чинних посадовців Департаменту соціальної політики КМДА підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях медвиробів

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох чинних та чотирьох колишніх посадовців Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації за фактом привласнення 13,6 млн грн бюджетних коштів, виділених із місцевого бюджету на закупівлю медвиробів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років службові особи Департаменту соцполітики КМДА, вступивши у змову зі службовими особами приватного товариства та діючи у складі організованої групи, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, за кошти міського бюджету в межах цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

«При цьому закупівлі медвиробів відбулися за цінами, що значно перевищують закупівельну вартість із гранично допустимою торговельно-збутовою надбавкою, яка за окремими товарами становила понад 100%. Надалі шляхом укладення договорів з товариством учасники злочинної групи привласнили кошти міського бюджету на загальну суму близько 13,6 млн гривень», - йдеться в повідомленні прокуратури.

У межах провадження у травні поточного року правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання посадовців Департаменту КМДА, а саме заступника директора, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору, а також у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту, під час яких вилучили фінансові документи та інші докази протиправних дій.

За результатами проведених слідчих дій семи особам, у тому числі колишньому директору Департаменту, чинному заступнику директора та іншим чинним та колишнім працівникам структурних підрозділів вказаного Департаменту повідомлено про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, у особливо великих розмірах.

Раніше Київська міська держадміністрація повідомляла, що саме на підставі внутрішнього фінансового аудиту КМДА за 2017-2019 роки було звільнено колишнього керівника Департаменту соціальної політики. Аудит виявив низку порушень, а відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів ще 2019 року.

Департамент соціальної політики наголошував, що слідчі дії, які проводили 12 травня правоохоронні органи, стосуються осіб, які звільнені із займаних посад і матеріали щодо яких передали правоохоронцям ще в 2019 році.