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    Заарештовано киянина, який гантелями забив до смерті свою матір

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    Чоловік&nbsp;гантелями наніс жінці декілька ударів в голову - Заарештовано киянина, який гантелями забив до смерті свою матір
    Чоловік гантелями наніс жінці декілька ударів в голову
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік ударив жінку під час конфлікту у квартирі

    20 вересня за клопотанням Святошинської окружної прокуратури Києва судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою 38-річному чоловіку, який підозрюється у вбивстві своєї матері. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, 18 вересня чоловік, перебуваючи у власній квартирі у Святошинському районі столиці, під час раптово виниклого конфлікту з матір’ю декілька раз ударив її кулаками в область обличчя. Після того, як жінка впала на підлогу, зловмисник ймовірно гантелями наніс їй ще декілька ударів в голову.

    Від утриманих тілесних ушкоджень 67-річна жінка померла на місці. Поліцію викликали сусіди, які почули підозрілий шум у квартирі.

    Підозрюваного затримали на місці події.

    Підозрюваного затримали на місці злочину. Колаж: Київська міська прокуратура
    Підозрюваного затримали на місці злочину. Колаж: Київська міська прокуратура

    Наразі досудове розслідування триває, призначено судово-медичні експертизи. Обставини злочину встановлюються.

    Як повідомлялося, Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 26-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно 72-річної бабусі в присутності свого неповнолітнього брата.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал вбивство
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    Заарештовано киянина, який гантелями забив до смерті свою матір