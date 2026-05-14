Чому Київрада працює без секретаря. Соратники розкрили секрет Кличка

Віталій Кличко після відставки свого соратника Володимира Бондаренка з посади секретаря вирішив вести засідання Київради самостійно і нікому не хоче передавати цю роль
«Мер побоюється сценарію з відстороненням та передачею повноважень секретарю чи голові КМВА», – стверджує один із соратників мера

Після відставки колишнього секретаря Київради Володимира Бондаренка ця посада залишається вакантною, а мер Віталій Кличко особисто перебрав на себе ведення засідань. Попри сподівання політичних союзників та амбіції окремих депутатів, міський голова не поспішає ініціювати вибори нового секретаря. Про це йдеться в статті «Главкома» «Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом».

Як повідомив виданню співрозмовник в оточенні міського голови, така позиція Кличка зумовлена передусім страхом втратити контроль над містом.

«Віталій дуже побоюється сценарію з відстороненням мера та фактичної передачі повноважень секретарю чи голові КМВА. До того ж, якщо запустити призначення нового секретаря, це потягне за собою список «побажань» переформатувати комісії – і незрозуміло, як з цього всього потім вибратися», – стверджує співрозмовник в оточенні міського голови.  

На вакантне місце секретаря, за даними джерел, розраховували представники «Європейської солідарності», а також член фракції «Батьківщина» Володимир Слончак. Зазначається, що останній міг би забезпечити меру підтримку ширшої коаліції за участю депутатів від «Єдності» та колишньої ОПЗЖ, зробивши Кличка менш залежним від партнерів з «ЄС». Однак наразі питання обрання нового секретаря залишається для мера закритою темою.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» заступник мера Києва та депутат міськради від «Удару» Валентин Мондриївський казав, що питання призначення нового секретаря поки не є пріоритетним. За словами посадовця, міський голова справляється з веденням засідань, а сама рада працює консолідовано. Валентин Мондриївський також наголосив, що Кличко особисто веде переговори між фракціями та намагається уникати політичних конфліктів.

Як повідомлялося, 10 липня 2025 року правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради Володимиру Бондаренку. Його підозрювали у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. 

Секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

