«Чорний» автотрейдер ошукав киян майже на мільйон гривень

Шахраю загрожує до 12 років позбавлення волі

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції повідомили про підозру чоловіку в незаконному заволодінні транспортними засобами та використанні підроблених документів (ч. ч. 2, 3 ст. 289 та ч. 4 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у період з лютого 2020 року підозрюваний, представляючись автотрейдером, пропонував потерпілим допомогу з продажу автомобілів. Транспортні засоби, які йому надавали для продажу, чоловік розміщував на спеціальному майданчику. Надалі, діючи без дозволу власників, підозрюваний знаходив покупців та, використовуючи підроблені документи, переоформлював транспортні засоби на них, привласнюючи отримані грошові кошти.

У ході досудового розслідування встановлено чотири епізоди незаконного заволодіння транспортними засобами на загальну суму понад 900 тис. грн.

Наразі до суду скеровано клопотання про взяття підозрюваного під варту.

Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

До слова, в Україні суттєво збільшилися випадки підробки документів на автомобілі з європейською реєстрацією. Шахраї дурять зі шведськими, польськими та латвійськими техпаспортами. Громадяни, які розмитнюють автомобіль за підробленими документами, можуть позбутися транспортного засобу і отримати величезний штраф.