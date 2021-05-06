У Києві судитимуть організовану групу наркодилерів (фото)

Група тривалий час займались збутом наркотичних засобів на території столиці

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи з 5 осіб, які тривалий час займались збутом наркотичних засобів на території Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Організатором незаконного бізнесу виявився 31-річний мешканець Київської області, який залучив до своєї злочинної діяльності ще чотирьох співучасників – двох жінок та двох чоловіків.

Одна жінка виконувала роль адміністратора, відповідала на телефонні дзвінки клієнтів, координувала наркозалежних осіб на місцезнаходження схованки з наркотичним засобом, перевіряла надходження оплати за наркотичні засоби. Інша – фасувала наркотичний засіб на дрібні згортки.

Для здійснення «закладок» із наркотичним засобом в непримітних місцях організатор залучив чоловіків, один з яких виконував роль водія, а інший безпосередньо здійснював «закладки» та повідомляв координати їх місцезнаходження адміністратору.

Для маскування злочинної діяльності телефонні перемовини між спільниками здійснювалися по мобільному зв’язку з використанням інтернет-месенджерів WhatsApp та Threema із застосуванням умовних слів та нікнеймів, які були відомі тільки учасникам групи. Стійкість організованої групи забезпечувалася стабільним складом її учасників, розподілом функцій між ними та виведенням грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності, через численні банківські картки підставних осіб.

Організовану групу затримали у грудні 2020 року за результатами тривалого проведення негласних слідчих (розшукових) дій. На теперішній час усім її учасникам пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України (незаконний збут наркотичного засобу, у великих розмірах, вчинене організованою групою, а також незаконний збут сильнодіючого лікарського засобу вчинений організованою групою).

За вчинене обвинуваченим загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.