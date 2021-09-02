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    В мережі показали столичну маршрутку з проломленою підлогою (відео)

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    В мережі показали столичну маршрутку з проломленою підлогою (відео)
    Фото: Скріншот відео t.me/KyivOperativ

    Поламаний автобус курсує по 512 маршруту

    У Києві показали чергову маршрутку, технічний стан якої викликає чимало питань. Відповідне відео опублікував Телеграм-каналом «Київ Оперативний». Один з пасажирів маршрутки зазняв проломлену підлогу.

    Таке грубе порушення не заважає перевозити пасажирів.

    «Маршрутки Києва не перестають дивувати. Наприклад, ось така додаткова вентиляція є в одному з автобусів, що курсує по 512 маршруту. У дощову погоду можна навіть ноги сполоснути. Правда, ця інноваційна функція поки доступна не всім, адже за неї необхідно чимало доплачувати», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в одній з київських маршруток на голови пасажирів впало скло з вентиляційного люка.

    Також, 30 серпня, через негоду у Києві дерево привалило маршрутку з пасажирами.

    Теги: Київ громадський транспорт
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    В мережі показали столичну маршрутку з проломленою підлогою (відео)