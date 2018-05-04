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    Citroen і Chevrolet не розминулися на великому перехресті у Києві

    ДТП сталася на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського
    У ніч на п’ятницю, 4 квітня, в Києві на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського сталася ДТП: зіткнулися Citroen і Chevrolet. Аварія трапилася близько 23:05. Про це повідомляє Інформатор. За словами патрульних, Citroen їхав по Оболонському проспекту в бік Оболоні і перетинав проспект Степана Бандери, а в цей час, в протилежному
    • Сьогодні, 09:46
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    Автомобілі зіткнулися прямо по центру перехрестя
    Фото: Інформатор
    Автомобілі зіткнулися прямо по центру перехрестя

    ДТП сталася на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського

    У ніч на п’ятницю, 4 квітня, в Києві на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського сталася ДТП: зіткнулися Citroen і Chevrolet.

    Аварія трапилася близько 23:05. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами патрульних, Citroen їхав по Оболонському проспекту в бік Оболоні і перетинав проспект Степана Бандери, а в цей час, в протилежному напрямку, по Оболонському проспекту їхав Chevrolet і повертав у бік Північного моста.

    Автомобілі зіткнулися прямо по центру перехрестя. Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.

    В результаті ДТП ніхто не постраждав. Винуватця аварії встановить слідство. На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

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    Citroen і Chevrolet не розминулися на великому перехресті у Києві
    Citroen і Chevrolet не розминулися на великому перехресті у Києві
    Citroen і Chevrolet не розминулися на великому перехресті у Києві
    Citroen і Chevrolet не розминулися на великому перехресті у Києві
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 3 травня на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла: байкер помер на місці аварії.

    ДТП Київ автомобіль поліція
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