Citroen і Chevrolet не розминулися на великому перехресті у Києві
- Сьогодні, 09:46
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ДТП сталася на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського
У ніч на п’ятницю, 4 квітня, в Києві на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського сталася ДТП: зіткнулися Citroen і Chevrolet.
Аварія трапилася близько 23:05. Про це повідомляє Інформатор.
За словами патрульних, Citroen їхав по Оболонському проспекту в бік Оболоні і перетинав проспект Степана Бандери, а в цей час, в протилежному напрямку, по Оболонському проспекту їхав Chevrolet і повертав у бік Північного моста.
Автомобілі зіткнулися прямо по центру перехрестя. Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження.
В результаті ДТП ніхто не постраждав. Винуватця аварії встановить слідство. На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, 3 травня на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла: байкер помер на місці аварії.