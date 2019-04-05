Цього року 60 видатних спортсменів-киян отримають стипендію мера



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Дзюдоїстка Дарина Білодід отримає стипендію мера Києва

Стипендії отримають спортсмени, які успішно виступили на спортивних змаганнях міжнародного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту

У 2019 році 60 видатних столичних спортсменів отримають стипендію голови Київської міської державної адміністрації. Перелік переможців на присудження стипендії затверджено розпорядженням КМДА № 590.

Таке рішення дасть можливість підтримати спортсменів міста Києва, які успішно виступили на спортивних змаганнях міжнародного рівня, сприятиме активізації роботи фізкультурно-спортивних організацій міста щодо розвитку спорту вищих досягнень та якісної підготовки та участі у чемпіонатах світу, Європи, Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх.

Цьогоріч стипендії отримають спортсмени, які успішно виступили на спортивних змаганнях міжнародного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зокрема: біатлон, бокс, боротьба самбо, велоспорт, академічне веслування, спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, кікбоксинг, легка атлетика, пауерліфтінг, фехтування, плавання, рукопашний бій тощо.

«Розвиток спорту в Києві – це один із пріоритетних напрямів для столиці і керівництво міста опікується цією тематикою по-особливому. Як наслідок, маємо чудові результати. Київ до складу різних збірних України у минулому році делегував майже 2 тисячі киян, які завоювали 1849 медалей, із яких 205 – це нагороди чемпіонатів Європи та Світу», – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Виплати стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва будуть проводитися у межах видатків передбачених у галузі «Фізична культура і спорт» у бюджеті міста Києва за 2019 рік.

Нагадаємо, у 2018 році київські спортсмени завоювали 1849 медалей, із яких 205 – це нагороди чемпіонатів Європи та світу.