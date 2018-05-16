Цього року у Києві планують відремонтувати не менше 300 км доріг

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Кличко заявив, що максимальна кількість доріг має бути відремонтована влітку

Протягом літнього періоду в столиці має бути відремонтована максимальна кількість доріг із запланованого обсягу. І всі вони повинні відповідати європейським стандартам. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції ремонтних робіт на вулиці Олени Теліги.

Кличко нагадав, що капітальний ремонт вулиці розпочали минулого року. Загалом буде відремонтовано вулицю Теліги від просп. Бандери до вул. Олександра Довженка.

«Вулиця Олени Теліги капітально не ремонтувалася з 1977 року. Термін експлуатації дороги 8-10 років. Потім треба робити ремонт. Ви можете собі уявити - дорога вже відпрацювала 4 терміни експлуатації!», - підкреслив мер.

Орієнтовний термін закінчення масштабних робіт на Теліги - кінець серпня 2018 року. Вартість капремонту - 200 млн грн.

Минулого року тут установили бортовий камінь на ділянці 4,2 км та влаштували нижній асфальтний шар. Станом на сьогодні на завершальному етапі роботи з влаштування нижнього шару покриття, розпочато влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття і виконано роботи на ділянці від вул. Довженка до вул. Дорогожицької, тривають роботи з перестановки бортового каменю, влаштування ФЕМів на тротуарах, встановлення огородження «Нью-Джерсі». Завершено ремонт підпірної стінки.

Всі роботи з влаштування асфальтобетонного покриття на об'єкті виконуються вночі, щоб мінімізувати незручності для киян, пов'язані з ремонтними роботами.

Кличко нагадав, що столична влада поставила перед собою завдання не зменшувати обсягів ремонту доріг та міжквартальних проїздів. Зокрема, у 2016 році капітально відремонтували 200 км, у 2017 – 300 км і цього року також планують оновити не менше 300 км автошляхів і проїздів.

«І столиця активно приступила до ремонту доріг, як тільки це дозволили погодні умови. Наше завдання - щоб в найближчі роки дороги в столиці були належної якості», - додав він.

Крім того, нагадав Кличко, підрядники, які ремонтують дороги, дають на них гарантію 5 років. «Якщо є брак в роботі, то підрядники за свої кошти, а не за кошти міського бюджету, зобов‘язані відремонтувати пошкодження», - додав Кличко.

Міський голова зауважив, що до кінця цього тижня планують повністю відкрити проїжджу частину Набережного шосе. Крім того, за словами Кличка, вже в травні будуть завершені роботи з капітального ремонту просп. Павла Тичини, вул. Володимирської, проїжджої частини бульв. Вернадського, транспортної розв’язки на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського та відкритий рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Комарова та бульв. Вацлава Гавела.

Загалом на сьогодні тривають роботи з реконструкції та капітального ремонту на 14 об’єктах. Зокрема, на 9 вулицях та 5 транспортних розв’язках.

Також буде відремонтовано шляхопровід на перетині вул. Олени Теліги та вул. Кирилівської, який капітально не ремонтувався з 1963 року.

Ремонтують і вулиці Алма-Атинську, Сім'ї Кульженків, Ярославів Вал, Вифлеємську, транспортні розв’язки на перетині просп. Комарова та бульв. Вацлава Гавела, просп. Перемоги та вул. Щербаківського, перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Покотила, де одночасно ремонтується 3 шляхопроводи та 4 підземних пішохідних переходи.

Як повідомлялося, сьогодні Виноградар, Куренівка та Дорогожичі стали у величезних заторах через ремонт доріг біля станції метро «Дорогожичі», на вулиці Олени Теліги.