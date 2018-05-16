Правий берег Києва стоїть у гігантських заторах

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Причинами заторів є кілька ДТП та масштабний ремонт доріг

Виноградар, Куренівка та Дорогожичі з самого ранку у середу, 16 травня, стали у величезних заторах. Причинами цього стали кілька ДТП та масштабний ремонт доріг біля станції метро «Дорогожичі». На вулиці Олени Теліги досі тривають роботи, а рух транспорту частково перекрито.

Значні затори утворились на вулиці Кирилівській, Куренівській, Бакинській та по проспекту Правди.

Тянучки «дійшли» й до Сирця, де стоїть вулиця Ольжича.

Через затримки у графіках руху, водії громадського транспорту почали курсувати не за маршрутами, об’їжджаючи затори, повідомляє Вечірній Київ.

Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

Хрещатик перекрито до 30 травня.

У зв’язку з цим у столиці утворилися величезні затори.

Із середи, 16 травня, на вулицях Володимирській та Михайлівській вводиться тимчасове обмеження паркування автотранспортних засобів. Таке рішення ухвалено, аби розвантажити вказані вулиці від нагромадження транспорту на період зміни схеми руху у центрі міста.