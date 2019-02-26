Цього тижня у всіх районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)
-
Розсилка
Киянам пропонують сільськогосподарську продукцію за низькими цінами
Цього тижня з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
26 лютого (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
27 лютого (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі –просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Петра Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.
28 лютого (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Московська, 2;
- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.
1 березня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванскої та Уманської);
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, Лук’янівська площа, 1-А, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
2 березня (субота):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Салютна, 9-21.
3 березня (неділя):
- у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.