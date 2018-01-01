Цього тижня в Києві перевірятимуть перевізників

Перевірки стосуватимуться перевізників як комунальної, так і приватної форм власності

Київська міська держадміністрація спільно з Національною поліцією України та Державною службою України з безпеки на транспорті наступного тижня проведуть перевірки столичних перевізників. Про це Громадському повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.«Перевізників у Києві близько тридцяти,



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Поліція вивчатиме документи перевізників, а також проводити технічну експертизу

Перевірки стосуватимуться перевізників як комунальної, так і приватної форм власності

Київська міська держадміністрація спільно з Національною поліцією України та Державною службою України з безпеки на транспорті наступного тижня проведуть перевірки столичних перевізників.

Про це Громадському повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.



«Перевізників у Києві близько тридцяти, вони скупчені в тих чи інших районах. Тож ми плануємо перевірити їх на предмет дотримання ними заявлених стандартів. Будуть приходити і перевіряти, чи виїжджали водії, чи дотримуються вони норми випуску техніки на лінії і тому подібне. Думаю тижня нам вистачить», — зазначив Поворозник.



За його словами такі перевірки стосуватимуться перевізників як комунальної, так і приватної форм власності. У першу чергу, перевірятимуть технічний стан рухомого складу, наявність та результати медичних обстежень водіїв та їх кваліфікації. При виявленні порушень до перевізників застосовуватимуть санкції: розірвання договорів, анулювання ліцензій.

За словами заступника голови КМДА, зумовлена така перевірка аварією, яка сталася ввечері 16 лютого на вулиці Олени Теліги в Києві, коли в результаті зіткнення двох маршрутних таксі постраждало 15 осіб.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.