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    Цього тижня в Києві перевірятимуть перевізників

    Перевірки стосуватимуться перевізників як комунальної, так і приватної форм власності
    Київська міська держадміністрація спільно з Національною поліцією України та Державною службою України з безпеки на транспорті наступного тижня проведуть перевірки столичних перевізників. Про це Громадському повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.«Перевізників у Києві близько тридцяти,
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    <span>Поліція вивчатиме документи перевізників, а також проводити технічну експертизу</span>
    Поліція вивчатиме документи перевізників, а також проводити технічну експертизу

    Перевірки стосуватимуться перевізників як комунальної, так і приватної форм власності

    Київська міська держадміністрація спільно з Національною поліцією України та Державною службою України з безпеки на транспорті наступного тижня проведуть перевірки столичних перевізників.

    Про це Громадському повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

    «Перевізників у Києві близько тридцяти, вони скупчені в тих чи інших районах. Тож ми плануємо перевірити їх на предмет дотримання ними заявлених стандартів. Будуть приходити і перевіряти, чи виїжджали водії, чи дотримуються вони норми випуску техніки на лінії і тому подібне. Думаю тижня нам вистачить», — зазначив Поворозник.

    За його словами такі перевірки стосуватимуться перевізників як комунальної, так і приватної форм власності. У першу чергу, перевірятимуть технічний стан рухомого складу, наявність та результати медичних обстежень водіїв та їх кваліфікації. При виявленні порушень до перевізників застосовуватимуть санкції: розірвання договорів, анулювання ліцензій.

    За словами заступника голови КМДА, зумовлена така перевірка аварією, яка сталася ввечері 16 лютого на вулиці Олени Теліги в Києві, коли в результаті зіткнення двох маршрутних таксі постраждало 15 осіб.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.

    ДТП Київ санкції КМДА
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